اعتقال 3 أشخاص سرقوا 14 ألف دينار من محطة وقود بعمان

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة باشروا أمس التحقيق في شكوى وردت إليهم حول قيام شخص مجهول بالدخول إلى إحدى محطات الوقود في منطقة وادي الرمم وسرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ 14 ألف دينار والفرار من المكان دون أن يشاهده أحد.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات في القضية، وقع الاشتباه على أحد الأشخاص وألقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب السرقة بالاشتراك مع شخصين آخرين ، وألقي القبض عليهما، وجرى ضبط القاصة المسروقة إضافة إلى 9 آلاف دينار من المبلغ المسروق وما زال التحقيق جارياً.