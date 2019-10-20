ابرزها خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين %50.. هذه هي بنود ورقة سعد الحريري الإنقاذية
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برسم اطلاع المستثمر الاردني.. ارتفاع كبير في معدلات تصفية الشركات التركية

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