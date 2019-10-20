القبض على 7 أشخاص مطلوبين بحوزتهم مواد مخدرة و 4 أسلحة نارية

القت مديرية شرطة البادية الشمالية عبر حملة امنية، القبض على 7 اشخاص وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة و4 أسلحة نارية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الاحد، ان قوة أمنية من مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والأمن الوقائي نفذت حملة امنية على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين داهمت خلالها عدة اماكن تواجدوا داخلها، حيث أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 7 منهم وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة و4 أسلحة نارية.

وأضاف، ان من أبرز المقبوض عليهم شخصان بحق الاول 12 طلباً والثاني 11 طلباً، وضبط بحوزة المقبوض عليهم 4 اسلحة نارية وكميات متفرقة من المواد المخدرة وبوشر التحقيق مع كافة المقبوض عليهم لإحالتهم لمصادر طلباتهم.