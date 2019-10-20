إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم بين حافلة و 4 مركبات في منطقة خريبة السوق

أصيب عشرة أشخاص برضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع اليوم الأحد، بين حافلة ركوب متوسطة وأربع مركبات بمنطقة خريبة السوق في محافظة العاصمة، وفق الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، بأن فرق الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني شرق عمان عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، ووصفت حالة المصابين العامة بالبسيطة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة