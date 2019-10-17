أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الاطرش رحلوا وهم ينكرون تواريخ ميلادهم

يحظى عمالقة الفن ونجوم الزمن العربي الجميل بمحبة كبيرة بين الملايين من عشاق فنهم، وبينما يتفق أغلب الناس على عبقريتهم وإبداعهم يختلف الكثيرون حول بعض المعلومات الواردة عنهم، وأهمها تواريخ ميلادهم التى حيرت الباحثين، سواء بسبب اختلاف المصادر والوثائق، أو بسبب رغبة بعض النجوم إخفاء تاريخ ميلادهم الحقيقى ليبدون أمام جمهورهم أصغر سنا من أعمارهم الحقيقية.

ومن بين عمالقة الفن الذين اختلف الباحثون بشأن تاريخ مولده كوكب الشرق أم كلثوم، حيث ذكر موقع ويكيبيديا أنها ولدت فى محافظة الدقهلية فى 31 ديسمبر عام 1898، وأن السجلات الرسمية تشير إلى أنها ولدت فى مايو من عام 1908، ولذلك اختلفت الكثير من المصادر والكتب التى تناولت سيرة كوكب الشرق حول هذه المعلومة.

وذكر كتاب “أغانى أم كلثوم.. لوحات فنية” للكاتب على الودى، أن الاسم الحقيقى لكوكب الشرق هو فاطمة إبراهيم البلتاجى، وأن تاريخ ميلادها المعتمد 4 مايو 1904، فيما يرجح بعض الكتاب أنها من مواليد 20 ديسمبر 1898 بمحافظة الدقهلية.

وهذا ما يؤكده كتاب “حليم وأنا” لهشام عيسى الذى يقول إن تاريخ ميلاد أم كلثوم غير معروف، وإن أقرب الأقوال إلى الصحة أنه 4 من مايو سنة 1904″.

فيما أكدت بعض المراجع أن البيانات الرسمية الموجودة فى شهادة ميلاد أم كلثوم الصادرة عن وزارة الداخلية ومديرية أمن محافظة الدقهلية، تشير إلى أن اسمها أم كلثوم إبراهيم البلتاجي وتاريخ ميلادها 4 من مايو عام 1904.

أما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فظل تاريخ ميلاده لغزًا طوال حياته، وحتى بعد رحيله، حيث اختلفت المصادر والمراجع حول سنة ميلاده، وهل هو مولود عام 1910، أم 1902، أم 1900، أم 1898؟

وكان محمد عبد الوهاب يؤكد خلال حياته أن تاريخ ميلاده المسجل فى جواز سفره، وفى بطاقة هويته، هو عام 1910، لكن سلسلة من الأحداث الفنية فى حياة موسيقار الأجيال، خاصة فى سنواته الأولى، تؤكد أن هذا التاريخ لا يتطابق مع أحداث حياته.

ففى أعداد مجلة «المصباح» الثقافية التى نشرت مذكرات الشاعر أحمد رامى، قال الشاعر الكبير إنه تعرّف على محمد عبد الوهاب للمرة الأولى وهو مطرب ناشئ موهوب عام 1915، ولا يُعقل أن يكون هذا اللقاء قد تم وعبد الوهاب فى الخامسة من عمره.

كما أن الأديب توفيق الحكيم، الذي كان صديقا حميما، ومن أقرب أصدقاء عبد الوهاب منذ النصف الأول من القرن العشرين، وكتب له قصة فيلمه السادس «رصاصة فى القلب»، كان يؤكد أنه من نفس جيل عبد الوهاب، وأن كليهما ولد قبل عامين على الأقل من بداية القرن العشرين، أى فى العام 1898.

فيما تختلف المصادر فى تاريخ ميلاد الموسيقار فريد الأطرش بين 4 تواريخ، فتذكر المصادر أنه وُلد فى 21 أبريل، ولكن يختلفون فى سنة ميلاده بين أعوام 1910، 1912، 1915، 1917، وعلى الرغم من أن الفنان الكبير ذكر فى بعض التسجيلات الصوتية أنه من مواليد عام 1917، إلا أن صديقه ومحاميه محمود لطفى ذكر أن فريد نفسه لا يعرف تاريخ ولا سنة ميلاده، وهو ما أكده المؤرخ الفنى نعيم المأمون، جامع تراث الفنان فريد الأطرش، مؤكدا أن فريد لم يكن يحتفل بعيد ميلاده.

وأكد نعيم المأمون أنه يستبعد عام 1910؛ لأنّه مبالغ فيه كتاريخ لميلاد فريد، وذلك لأن أباه فهد فرحان الأطرش تزوّج أمّه علياء حسين المنذر عام 1909، فأنجبت له خمسة أبناء، ثلاثة ذكور أوّلهم فؤاد، وأنور الذى توفّى قبل هجرة الأسرة إلى مصر عام 1923، ثم فريد، وبعده آمال “أسمهان” الّتى وُلدت عام 1917، وليس كما يزعم البعض بأنّها من مواليد 1912.

وأشار المأمون إلى أنّ منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة «اليونيسكو»، خلال مجلسها التّنفيذيّ بتاريخ 9 سبتمبر 2013، دعمت طلبا تقدّمت به الجمهوريّة العربيّة السّوريّة لجعل عام 2015 سنة للاحتفال بالذّكرى المئويّة لميلاد الموسيقار فريد الأطرش، مرجحا أن يكون يوم ميلاد الأطرش 18 أكتوبر وليس 21 أبريل، وذلك لأنّ فريد الأطرش ولد يوم عيد الأضحى، وهذا التّاريخ يوافق يوم 10 ذى الحجّة من عام 1333 فى بعض بلدان الشّرق العربيّ، بحسب التّقويم الهجرى.