قائمة واسعة باسماء ضباط الامن العام المشمولين بالتنقلات وإلالحاقات

قرر مدير الأمن العام، اللواء الركن فاضل الحمود، اليوم الأربعاء، إجراء التنقلات والإلحاقات التالية لعدد من الضباط:
رتبة مقدم:
– فراس حسين سليمان قيادة أمن إقليم الوسط
– ابراهيم احمد حمدان إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل
– سامر سمير الياس إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية
– احمد محمود سعيد إدارة العمليات والسيطرة / مركز الإدارة
رتبة رائد:
– رائد محمد احمد قيادة شرطة البادية الملكية
– محمود حسين محمد قيادة أمن إقليم العاصمة
– احمد حمد محمد قيادة شرطة البادية الملكية
– طارق خالد عطيوي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– عكرمه عبدالله محمد قيادة أمن إقليم الوسط
– عوني عزت حسن قيادة أمن إقليم الوسط
– مصعب تيسير عطوي إدارة الدوريات الخارجية
– علي خلف عايدإدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر
– محمد محمد سليم قيادة أمن إقليم العاصمة
– احمد علي احمد قيادة أمن إقليم العاصمة
– هشام نايف حمدان إدارة شرطة الأحداث
– موفق عبدالرحمن نصرالله قيادة أمن إقليم الشمال
– عمر سالم رضوان قيادة أمن إقليم الوسط
رتبة نقيب:
– فاهد صالح عبدالحفيظ قيادة أمن إقليم العاصمة
– بكر ياسر سالم قيادة أمن إقليم العاصمة
– محمد جمال حامد إدارة الدعم اللوجستي / الصيانة
– حمزه علي حمدان قيادة أمن إقليم الشمال
– احمد قاسم محمد قيادة أمن إقليم العاصمة
– احمد فتحي عبدالحميد قيادة شرطة البادية الملكية
– عبدالرؤوف احمد محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– طارق سليمان موسىقيادة أمن إقليم الشمال
– عمر علي محمود قيادة أمن إقليم الجنوب
– حسام غازي ضيف الله قيادة أمن إقليم العاصمة
– هاني فواز محمد إدارة التدريب / المدينة التدريبية
– اسامه فلاح هاشم قيادة أمن إقليم الوسط
– مهند محمد فارس قيادة شرطة البادية الملكية
– حمد قاسم محمد قيادة أمن إقليم العاصمة
– شوكت حسين نور إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة
– محمد صالح عبدالكريم إدارة التدريب / المدينة التدريبية
– محمد فتحي محمد إدارة التدريب / المدينة التدريبية
– محمود حميد محمود إدارة الإقامة والحدود
– عوده علي سعود إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية
رتبة ملازم أول:
– يحيى صبحي محمد علي إدارة السير
– خالد علي خريوشقيادة أمن اقليم الشمال
– سفيان حسين عمر يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– احمد ياسين سالم ابراهيم يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– احمد علي عوده يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– انس محمد سلام إدارة الإفتاء والإرشاد الديني
– سيف الدين ممدوح طاهر إدارة التدريب
– جراح ابراهيم محمد قيادة شرطة البادية الملكية
– بدر ابراهيم صالح قيادة أمن إقليم الجنوب
– طارق علي محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– راشد محمود عايد قيادة شرطة البادية الملكية
– هشام احمد عياده قيادة أمن إقليم الشمال
– صالح عبيدالله خلف يُلحق بإدارة الموارد البشرية
– علاء عواد توفيق إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة
– بلال محمود ساري قيادة أمن إقليم الشمال
– صلاح عقله سالم قيادة أمن إقليم الوسط
– رامي سالم عبدالهادي يُنهى إلحاقه بإدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر
– ابوعبيده صالح عبدالله قيادة أمن إقليم الشمال
– ابراهيم احمد عبدالمهدي قيادة أمن إقليم الجنوب
– فراس يوسف احمد قيادة أمن إقليم الشمال
– سالم سامي يوسف إدارة الشرطة العربية والدولية
– مهند صايل سالم إدارة التدريب / أكاديمية اشرطة الملكية
– مسعاف محمد سالم قيادة أمن إقليم الجنوب
– احمد نصرالدين احمد قيادة أمن إقليم الجنوب
– حسين احمد حسين يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– حازم ناصر فارس يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– عبدالرحمن محمدعدنان احمدقيادة أمن إقليم الشمال
– عبدالله محمد مطلبيُلحق بإدارة البحث الجنائي
– عبدالله زياد علييُلحق بإدارة مكافحة المخدرات / ويُبقى ملحقاً للمرافعة بالاضافة لعمله
– محمود عبدالحليم محموديُلحق بإدارة البحث الجنائي
– عبدالله ابراهيم سلامةقيادة أمن إقليم العاصمة
– احمد سليمان سالمقيادة أمن إقليم الجنوب
– فادي زياد محمد سعيدقيادة أمن إقليم العاصمة / ويبقى ملحقاً للمرافعه
– اياد حامد عليإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– رائد فايز حسن قيادة أمن إقليم العاصمة
– اسامه سعيد عيسى يُنهى الحاقه بالامن الوقائي
– محمود عبدالكريم مفرج إدارة حماية الأسرة / ويُنهى إلحاقه بإدارة شرطة الأحداث
– قصي سعيد عبدالرحمنإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– وليد عوده ابراهيم القلانزهإدارة عمليات حفظ السلام
– عمر ابراهيم محمد إدارة عمليات حفظ السلام
– حمدان احمد حمدان قيادة أمن إقليم الشمال
– محمد غصاب محمد قيادة أمن إقليم الشمال
– صالح خالد سلامه قيادة لواء الصحراء الخاص
– عبدالرحمن عبدالله موسىيُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– عماد عايد عوده ديوان الأمن العام
– محمد حمدان عقله قيادة أمن إقليم الشمال
– معين تركي غانم قيادة شرطة البادية الملكية
– محمد منير احمد قيادة أمن إقليم العاصمة
– عبدالكريم سالم ابراهيم يُنهى إلحاقه بمعسكر مديرية الأمن العام
– احمد محمد قليل قيادة أمن إقليم الشمال
– عمر محمد عبدالله إدارة السير
– موسى يوسف محمد يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– معاذ محمد عبدالله المعهد المروري الأردني
– فارس عبدالكريم مدشرقيادة أمن إقليم العاصمة
– ايهاب سمير احمد يُنهى إلحاقة بالأمن الوقائي
– معن سليمان عبدالرحمن قيادة أمن إقليم الجنوب
– محمد خليل سالم قيادة أمن إقليم الجنوب
– محمد علي عبدالرحمن يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– محمد جابر عبدالله إدارة البحث الجنائي
– علي محمد عبد قيادة أمن إقليم العاصمة
– برق ادريس عواد يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– حمزه فيصل حمدان قيادة لواء الصحراء الخاص
– عروة عبدالمهدي خليليُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– محمد نبيل عمر قيادة أمن إقليم الشمال
– يوسف سلمان علي قيادة شرطة البادية الملكية
– محمد ظاهر موسى قيادة أمن إقليم الوسط
– رائد محمد حميدان قيادة أمن إقليم الشمال
– صالح محمود عبدالقادر قيادة أمن إقليم العاصمة
– محمد عبدالحافظ راشد إدارة عمليات حفظ السلام
– عصام محمود عارف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– محمد عادل نايف قيادة أمن إقليم الوسط
– حمزه خلف حمدان قيادة أمن إقليم الوسط
– نشات تيسير محمد قيادة لواء الصحراء الخاص / وينهى إلحاقه بإدارة عمليات حفظ السلام
– علاء احمد صالح قيادة أمن إقليم العاصمة
– عبدالحميد فضيان عابد يُلحق بإدارة شرطة الأحداث
– مؤيد موسى فرحان إدارة التدريب / أكاديمية الشرطة الملكية
– رائد محمد صادق قيادة شرطة البادية الملكية
– عمر عيد رفيفان قيادة أمن إقليم الجنوب
– احمد كامل محمد ديوان الأمن العام
– شادي زعل عبدالرحيم إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة
– نضال وحيد جعفر إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– زيد محمود هليل إدارة ترخيص السواقيين والمركبات
– مهند حسن علي إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
– رياض عبدالكريم علي قيادة شرطة البادية الملكية
– رائد خالد احمد قيادة شرطة البادية الملكية
– محمد احمد سليم قيادة أمن إقليم الجنوب
– عبدالله يوسف عباس إدارة شرطة الأحداث
– مازن احمد محمد إدارة الدوريات الخارجية
– بلال عمر علي يُلحق بإدارة شرطة الأحداث
– هاشم فرحان احمد يُلحق بإدارة البحث الجنائي
– بسام ابراهيم مصطفى يُلحق بإدارة شرطة الأحداث
– احمد محمد احمد قيادة شرطة البادية الملكية
– خليل غالب يوسف قيادة شرطة البادية الملكية
– ليث احمد عبدالرحيم قيادة أمن إقليم الجنوب
رتبة ملازم ثاني:
– فراس هاني رشدي إدارة الدوريات الخارجية
– محمد بسام خليل قيادة أمن إقليم الجنوب
– طارق علي هلال قيادة أمن إقليم العاصمة
– خالد محمد علي قيادة أمن إقليم الجنوب
– زيد راضي حمدان قيادة أمن إقليم الجنوب
– وجدي يوسف احمد يُلحق بإدارة البحث الجنائي
– ياسين محمود ياسين إدارة الشرطة السياحية
– هيثم علي محمود قيادة أمن إقليم الوسط
– جعفر ناجي عبد قيادة أمن إقليم العاصمة
– اشرف هيثم عطاالله إدارة الدوريات الخارجية
– حمزه ناصر عايض يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– يزن مصطفى موسى قيادة شرطة البادية الملكية
– عمر خيرو محمد قيادة أمن إقليم الشمال
– ناصر محمد عقله قيادة أمن إقليم العاصمة
– ابراهيم عناد صباح قيادة مجموعة الفرسان
– فادي مصطفى عقيل قيادة أمن إقليم العاصمة
– احمد خلف محمد قيادة أمن إقليم الشمال
– خالد راكان فياض إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة
– فراس احمد محمد يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– بدر فهد عايديُنهى إلحاقه بالأمن الوقائي
– عبدالله عمر عبداللهإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– عويد عوض عيدإدارة الشرطة السياحية
– محمد عبدالحميد سعيدإدارة العمليات والسيطرة / الإسناد العملياتي
– ضيف الله محمد عيسىالمعهد المروري الأردني
– سامر عوده احمديُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– ليث طلاق محمديُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– علي مصطفى يوسفقيادة أمن إقليم العاصمة
– فواز سالم ذيبقيادة شرطة البادية الملكية
– انس مسلم حربقيادة شرطة البادية الملكية
– ابراهيم خليفه حربقيادة أمن إقليم الوسط
– عبدالله محمدخير هشامإدارة الشرطة العربية والدولية
– احمد حسن حميدإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– ابراهيم جميل سلمانيُلحق بالمركز الأردني الدولي
– حسام غازي فلاحقيادة أمن إقليم الوسط
– احمد حسين عليإدارة الدوريات الخارجية
– عمر ابراهيم عطا اللهإدارة السير
– صايل حسن عيدقيادة أمن إقليم الشمال
– عامر صالح عبداللهقيادة أمن إقليم العاصمة
– عبدالله فالح عبد الرحيمإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– طه علي سلمانقيادة أمن إقليم الجنوب
– كامل علي احمدإدارة الدعم اللوجستي
– حاتم محمد علاياالمعهد المروري الأردني
– رضوان محمود سالمقيادة شرطة البادية الملكية
– محمد حسن عبداللهقيادة أمن إقليم الوسط
– عبدالله حسين حمدقيادة أمن إقليم الوسط
– سليمان علي عودهقيادة أمن إقليم الجنوب
– احمد حربي سعيدإدارة المختبرات والأدلة الجرمية
– محمد عبدالله محمدإدارة الدعم اللوجستي / مطبعة الأمن العام
– احمد محسن عليقيادة أمن إقليم العاصمة
– فرحان غازي فرحانقيادة أمن إقليم العاصمة
– محمود سليمان عبداللهالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة
– قصي محمد احمدإدارة الدعم اللوجستي
– نبيل شكري بشيرإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– بكر سليمان عليإدارة الإقامة والحدود
– ربيع عبدالرحمن محمدقيادة أمن إقليم الشمال
– ناهد احمد خلفيُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– انس فتحي رضوانقيادة شرطة البادية الملكية
– ماجد حمدي عواديُلحق بإدارة مكافحة المخدرات
– وسام فواز سلامهقيادة أمن إقليم العاصمة
– مسلم ضيف الله مسلمقيادة أمن إقليم العاصمة
– بلال احمد خلفقيادة أمن إقليم الجنوب
– ماهر حابس عليإدارة العلاقات العامه والإعلام
– بلال محمد عايدإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– مؤيد محمد مصطفىإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– صالح عبدالكريم يوسفإدارة التدريب
– عمر فتحي محمدقيادة شرطة البادية الملكية
– موفق سليمان سالمإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
– زياد زكي عيدقيادة لواء الصحراء الخاص
– جعفر ناصر محمدإدارة أمن الجسور
– علي لطفي عليإدارة أمن الجسور
– مؤيد جلال سعدإدارة الدوريات الخارجية
– يوسف محمد عطاقيادة أمن إقليم الشمال