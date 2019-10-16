توقيع 186 عقد عمل لدى قطر و 35 لدى الامارات

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة العمل اليوم الاربعاء عن توقيع 186 عقد عمل لأردنيين بدولة قطر الشقيقة في عدد من المجالات الصحية، مثل معالج نطق, اخصائي علاج نطق, محول حالات طارئه, وقابلات قانونيات للعمل في مستشفى حمد الطبي.

كما أعلنت عن قبول 35 باحثا عن العمل كمرحلة أولى في مهنة فني كهرباء سيارات للعمل لدى احدى الشركات المتخصصة بقطاع السيارات في دولة الامارات العربية المتحدة, بعد ان استكملوا مقابلاتهم من خلال الشركة في مديرية تشغيل عمان الأولى.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الخطيب: ان الوزارة اعلنت الاسبوع الماضي عن بدء المقابلات الخاصة لتعيين 200 باحث في القطاع الصحي بعدد من المهن مثل معالج نطق, اخصائي علاج نطق, محول حالات طارئه, وقابلات قانونيات للعمل في دولة قطر الشقيقة, واجراءات تعيين نحو 50 باحثا عن العمل كمرحلة اولى في دولة الامارات العربية المتحدة في قطاع السيارات.

واكد الخطيب ان العمل جار ايضا لاستكمال العدد المطلوب من المهن, داعيا الجميع للتسجيل في المنصة الوطنية للتشغيل تمهيدا لتشبيكهم مع القطاع الخاص محليا وعربيا ودوليا عبر الرابط الإلكتروني( www.sajjil.gov.jo) للاستفادة من المزايا الكثيرة التي توفرها المنصة.

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