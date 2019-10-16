اردوغان يذعن لحقائق الامر الواقع ويعلن مُكرهاً ان تركيا لا تمانع دخول الجيش السوري إلى شمال البلاد فهذه أرضهم
أهم العناوين
جرينتش+2 06:19
أول حديث بالفيديو للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك منذ عزله قبل 8 أعوام

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني