اردوغان يذعن لحقائق الامر الواقع ويعلن مُكرهاً ان تركيا لا تمانع دخول الجيش السوري إلى شمال البلاد فهذه أرضهم
أهم العناوين
جرينتش+2 06:23
فوز قيس سعيد برئاسة تونس يشكل ضربة لدعاة التطبيع مع إسرائيل

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني