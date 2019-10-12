أطلاق النار على موقع مراقبة للجيش الإسرائيلي بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية

طولكرم – خدمة قدس برس

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، النقاب عن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية تجاه موقع عسكري شمال الضفة الغربية المحتلة. زاعمًا عدم وقوع إصابات.

وقال في تصريح مقتضب صباح اليوم السبت، إن فلسطينيًا أطلق النار من سيارة مارة على موقع مراقبة للجيش الإسرائيلي بالقرب من مدينة طولكرم، “لم تقع إصابات، وقام الجيش بتمشيط المنطقة”.

ولم يذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال إن كان قد اعتقل منفذ عملية إطلاق النار، أو عثرت قواته على المركبة التي نُفذت بها العملية.

ومؤخرًا شهدت الضفة الغربية عمليات إطلاق نار وتفجير ودهس، ضد أهداف تابعة لجيش الاحتلال والمستوطنين، أبرزها عملية “عين بوبين” غربي رام الله والتي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها يوم الجمعة 23 آب/ أغسطس الماضي، ونفذتها خلية تابعة لـ “الجبهة الشعبية”.

ويوم 6 كانون أول/ ديسمبر 2018، نفذت خلية تابعة لحركة “حماس”، عملية إطلاق نار من سيارة مُسرعة، قرب مستوطنة “عوفرا” المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال شرقي رام الله، وأدت لإصابة 9 إسرائيليين.

ووقعت عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “جفعات أساف” شرقي رام الله، في 13 كانون أول/ ديسمبر 2018، وأدت لمقتل وإصابة عددًا من جنود الاحتلال .