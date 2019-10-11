الدلائل الاولية تشير الى انه استهداف صاروخي.. انفجار في ناقلة إيرانية وحريق على متنها قرب جدة، ولا اصابات
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“رماهم تحت حافلة”… حلفاء أميركا في الشرق الأوسط تخيفهم خيانة ترمب للكرد

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