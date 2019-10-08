مجلس النقباء يناقش مقترحات “الخدمة المدنية” و”العلاوة الفنية” السبت المقبل

عمان 8 تشرين الاول(بترا)-قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني إن مجلس النقباء سيعقد اجتماعا يوم السبت المقبل لمناقشة وتقديم مقترحات النقابات المهنية على نظام الخدمة المدنية والعلاوة الفنية الخاصة بمنتسبيها العاملين في القطاع العام.

واضاف بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان المجلس سيقوم فور اقرار تلك التعديلات برفعها للحكومة، استكمالا لعمل اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة والنقابات لتعديل النظام والتي بدأ عملها منذ نحو خمسة أشهر. وأشار الكيلاني إلى أن النقابات تحرص على أن تعالج التعديلات الاختلالات في واقع القطاع العام، وتحقيق التطور المهني والإداري للمهنيين العاملين فيه ومؤسساتهم. وأشاد بالدور الذي قامت به اللجان النقابية التي شكلها مجلس النقباء لوضع التعديلات المقترحة على النظام والعلاوة الفنية بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة