وقفة طلابية في الجامعة الأردنية احتجاجًا على فرض رسوم جديدة

نظمت اعداد من الطلاب والطالبات في الجامعة الأردنية، اليوم، وقفة في حرم الجامعة؛ احتجاجًا على رفع أجور سكن الطالبات بنسبة 40%، ورفع رسوم الدكتوراه.

وكان مجلس أمناء الجامعة الأردنية قد قرر في وقت سابق رفع رسوم تخصصات مناهج وأساليب التدريس من 100 دينار للساعة لتصبح 175 دينار للساعة وبنسبة زيادة بلغت 75%.

وقد سلم وفد من الطلبة منذ يومين مذكرة لرئيس الجامعة للمطالبة بخفض رسوم تخصصاتهم، قام بالتوقيع عليها كافة طلبة التخصص. وأكد رئيس الجامعة الأردنية أنه سيقوم ببحث مطالب الطلبة في اجتماع مجلس الأمناء القادم المنوي عقده يوم الأربعاء القادم.

وكانت الجامعة الأردنية قد قامت برفع رسوم الدكتوراه لتخصصات المناهج وأساليب التدريس، دون إشعار الطلبة بذلك ودون طرح سعر ساعة التخصص على الموقع الإلكتروني للجامعة، حيث فمجئ الطلبة مساء الخميس بإبلاغهم من قبل مسجل الكلية بأن رسوم تخصصهم هي 175 دينارا للساعة وليس 100 دينار، كما كان معمول به سابقًا.

وتتذرع إدارة الجامعة بأن هذا التخصص هو تخصص جديد وبالتالي من حقها رفع رسومه، وذلك على الرغم من أن إدارة كلية التربية أكدت للطلبة بأنه لن يتم رفع رسوم تخصصهم، إضافة إلى أن تخصص مناهج وأستليب التدريس / لغة إنجليزية -على سبيل المثال- أصبحت رسوم ساعته بعد الرفع 175 دينار فيما لا يتجاوز سعر ساعة الترجمة / لغة إنجليزية الـ 100 دينار لساعة، بحسب حملة ذبحتونا.

وأصدرت حملة ذبحتونا بيانًا أكدة فيه مطالبتها لإدارة الجامعة الأردنية بالتراجع عن هذا القرار الظالم الذي لن يسهم الا بالمزيد من الظلم للمعلمين ومحاولات حصر التعليم بالاغنياء.

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