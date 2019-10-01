النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين تستنكر الهجمة الظالمة على شركة البوتاس

عمان- قالت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين – فرع شركة البوتاس في بيان أصدرته اليوم إن الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن تحتم علينا الوقوف صفاً واحداً متكاتفين من نقابات عمالية ومهنية ومؤسسات المجتمع المدني وقوى شعبية أن ندعم كل ما هو ناجح في وطننا الغالي ولا يسعنا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن العربي الحبيب من ظروف إقتصادية صعبة وظروف سياسية وامنية في غاية الخطورة إلا أن نكون مع الوطن ومؤسساته السيادية وقيادته صفا واحداً ولا يخفى عليكم الضغوطات الخارجية التي تمارس على وطننا الغالي لتنال من وحدتنا الوطنية وإنتزاع الدور المحوري الذي يقوم به وطننا وقيادتنا الحكيمة.

وأشارت الهيئة الإدارية لفرع البوتاس / إلى أنها تابعت الهجمة الشرسة غير المبررة على شركة البوتاس العربية رافدة الإقتصاد الوطني ودرة الشركات الأردنية والمشروع الإقتصادي العربي الناجح مؤكدين على استنكارنا لهذه الهجمة ورفضنا للحملات المشبوهة على كافة مواقع التواصل الإجتماعي وان ذلك لن يزيدنا إلا إصراراً على المضي قدماً في النجاح تلو النجاح للوصول الى تحقيق أهداف شركتنا العزيزة لما له من أثر مباشر على اقتصادنا الوطني وإننا نفتخر كعاملين في شركة البوتاس العربية بأننا نمتلك خبرات متراكمة نسخرها في سبيل خدمة شركتنا وأردننا الغالي.

وأكدت إن دولتنا هي دولة مؤسسات تشمل شركتنا التي تخضع لقوانين وأنظمة راسخة في التعامل مع أي تجاوزات قد تحدث ومطبقة لمدونة السلوك التي تحكم سلوك العمال بشكل عادل ونزيه لافتين الإنتباه بأن أي أخطاء فردية يجب ان لا تحمل شركتنا العزيزة وزرها. وإذ نؤكد على بيان النقابة العامة للمناجم والتعدين ممثلة بسعادة النائب خالد الفناطسة رئيس النقابة العامة ونؤكد على ما تضمنه من مواقف مشرفة تجاه شركاتنا الوطنية .

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