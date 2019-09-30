"كتائب أبو علي مصطفى" تحمّل إسرائيل مسؤولية حياة سامر العربيد ووزارة الصحة تناشد المجتمع الدولي التدخل لانقاذه
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جرينتش+2 01:01
بعدما خابت كل رهاناته وعنترياته.. ابن سلمان يجنح في خطاب جديد للسلم والمهادنة والاعتدال/ فيديو

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