جئتكِ يا اسطنبول الجميلة

زائرًا

بقلبٍ متلهفٌ

وعينٌ شاخصة متشوقة

بعد أن غبت عنك طويلًا

وأنا من فتِنَ بسحركِ

وجمال معالمكِ

فانتِ الممتدة على ضفتي

البوسفور

غدوتِ قبلةً

ترنو اليكِ الأبصارُ

لقد تجولتُ في شوارعكِ

وابحرتُ في مراكبكِ

وزرت اسواقكِ

واستمتعتُ بمتاحفكِ

وقصور سلاطينكِ

ودهشتُ بزخرفة وهندسة

مساجدكِ

ورأيتُ محاسنَ الدنيا

والنضارة في حدائقكِ

والخضرة في طبيعتكِ

وكم آلمني عندما شاهدتُ

أزقة الفقر والبؤس والانسحاق

في ” الحفرةِ ”

المساجدُ فيكِ

واضحة الملامح

يسرح الفكر من زخرفتها

وهندستها

و ” أيا صوفيا ”

الكنيسة والجامع

تحفة فنية تسلب الانظار

وتبهر العيون

بتاريخها وعراقتها

فيا اسطنبول

لقد حملتُ حُبَّكِ في قلبي

وناظري

وسيبقى شوقي إليكِ عظيمٌ

أرنو لجمالكِ وسحركِ

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