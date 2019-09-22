“هنية” يطالب قيادة وعناصر وإعلام حماس بعدم التطرق لأحداث مصر

أصدر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ن اسماعيل هنية،امس السبت، تسجيلاً صوتياً الى عناصر حركته بمنع تناول الوضع في مصر بأي صورة كانت.

ويأتى هذا تسجيل هنية الصوتي بعد نشر إعلام حركة حماس الأخبار الاخوانية والتركية المتواترة عن المظاهرات المحدودة في مصر.

وقال هنية في التسجيل : “أرجو وأشدد عدم التطرق لا من بعيد ولا من قريب لا تصريحاً ولا تلميحاً، لا في إعلام رسمي وغير الرسمي إلى أي شيء يتعلق بجمهورية مصر الشقيقة”.

ويأتي أمر هنية لخطورة ما قام به إعلام حماس إبان رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وانعكاسه على العلاقة التي تطورت بين مصر وقيادة حماس في غزة.