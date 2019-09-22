فرص عمل في قطر لمدربين عسكريين اردنيين من المتقاعدين

عمان 22 أيلول (بترا)- اعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأحد عن طلب دولة قطر لمدربين من المتقاعدين العسكريين، في مجالات المشاة، والأسلحة، والمهارات، والقتال في المناطق المبنية، والخريطة والبوصلة والتعبئة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد ان الشروط للمتقدم أن لا يتجاوز عمره 45 عاما، وأن يكون لديه خبرة 10 سنوات.

والرتب المطلوبة هي :ملازم أول، ملازم ثان، ووكيل أول فما دون.

وستعقد المقابلات في مدرسة المشاة غدا .

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