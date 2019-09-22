رحيل الموجة الساخنة وتحول الاجواء الي خريفية معتدلة الحرارة



عمان 22 ايلول(بترا)- تكون درجات الحرارة اليوم الاحد ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية والأغوار، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية. وحسب تقرير الدائرة تبقى الأجواء في يومي الاثنين و الثلاثاء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 31 الى 18 درجة وفي المناطق الشمالية من 31 الى 19 درجة وفي المناطق الجنوبية من 29 الى 17 درجة وفي خليج العقبة من 37 الى 27 درجة مئوية.

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