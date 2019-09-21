التعليم العالي تدعو الطلبة لمتابعة بث مباشر للتعريف بالية إعلان نتائج الترشيح للبعثات الخارجية

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من البعثات الخارجية للعام الجامعي 2019 / 2020 إلى متابعة البث المباشر على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك على الرابط : https://www.facebook.com/mohejordan/

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الوزارة امس الجمعة انه سيبدأ البث المباشر في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم السبت والذي سيتم خلاله شرح الآلية والأسس التي اتبعت في المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للبعثات الخارجية، وكيفية الدخول إلى شاشة الاستعلام عن نتائج المنح الخارجية.

ويتضمن البث المباشر كيفية اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض للمنحة التي رشح لها الطالب إضافة إلى شرح عن كيفية دخول الطالب غير المرشح للاطلاع على بيانات ومعلومات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن محافظته أو إقليمه.