إصابة ضابط إسرائيلي بجراح جراء تعرضه للرشق بالحجارة شرق قلقيلية



قلقيلية – وكالات

أصيب ضابط “إسرائيلي”، مساء اليوم الجمعة، بجراح متوسطة، عقب تعرض مركبات تابعة للاحتلال للرشق بالحجارة قرب قرية عزون شرقي مدينة قلقيلية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن عددًا من مركبات المستوطنين تعرضت للرشق بالحجارة بالقرب من قرية عزون، أدت إلى إصابة ضابط بجراح متوسطة”.

وأشار في تصريح مقتضب إلى أنه تم نقل الضابط المُصاب لتلقي العلاج في المستشفى. منوهًا إلى أن قوات الاحتلال تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت مساء اليوم، مداخل قرية عزون شرقي قلقيلية. مبينة أنه تم إغلاق المدخل الرئيس للقرية (الشمالي) وطريق عزبة الطبيب- عزون (المدخل الغربي)، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.