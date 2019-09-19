العضايلة يدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها وإدارة المرحلة بأدوات الحكم الرشيد

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة على ضرروة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه ما يعيشه الأردن من أزمات، وأن تلجأ للحوار وأدوات الحكم الرشيد، خاصة في هذه المرحلة الوطنية الحرجة التي تتطلب تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم الشعبي في ظل ما يواجهه الوطن من تحديات.

تصريحات العضايلة جاءت في كلمة له خلال زيارة وفد من المكتب التنفيذي إلى فرع الحزب في منطقة طارق في عمان، بمشاركة كل من اعضاء المكتب التنفيذي للحزب الدكتور موسى الوحش والدكتور أيمن أبو الرب، وحضور الهيئة الإدارية للفرع وهيئته العامة.

وأشار العضايلة إلى ما تضمنته الوثيقة السياسية للحركة الإسلامية من تأكيد على هويتها ومرجعيتها الإسلامية وانتمائها الوطني ، مضيفاً ” من يفقد الهوية يفقد البوصلة، وهذه الحركة هي جزء أصيل في الأردن نشأت منذ استقلاله ولها تجربة سياسية عريقة و كانت على الدوام عاملاً أساسياً في استقراره ونهضته “، مؤكداً على استمرار الحزب في مسار الشراكة السياسية والتواصل والانفتاح مع المجموع الوطني.

وفي الشأن الداخلي للحزب أكد العضايلة على الدور الوطني المنوط بفروع الحزب ، واستمراراها في نهج التواصل مع المجتمع وقواه الوطنية والسياسية، والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، مشيراً إلى ما حققه الحزب من منجزات على الصعيد الداخلي والوطني.

وجرى خلال اللقاء حوار بين الحضور وأعضاء المكتب حول مختلف القضايا التي تمس الحزب والمستجدات على الساحة المحلية.