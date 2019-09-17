امير سعودي معارض يطلق حركة سياسية تتولى مهمات النضال الوطني لاقامة ملكية دستورية في بلاد الحرمين
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جرينتش+2 09:59
النخالة: اتفاق أوسلو ولد ميتًا، ووحدة المقاومة أولوية لمواجهة التحديات، وعلاقتنا مع “حماس” استراتيجية/ فيديو

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