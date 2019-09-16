12 إصابة إثر ثلاثة حوادث تصادم ودهس في اربد والعاصمة

أصيب 7 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين في محافظة اربد بمنطقة المشارع.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد قامت بتقديم الإسعافات الأولية الأزمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى أبي عبيدة الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

كما تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة الحي الشرقي نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بجروح ورضوض بمختلف أنحاء الجسم حيث قامت فرق الاسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري والأميرة بسمة التعليمي وحالتهم العامة متوسطة.

كما تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث دهس لسيدة تبلغ من العمر 40 سنة بمنطقة شارع الحزام الدائري حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للإصابة ونقلها إلى مستشفى ماركا الإسلامي وحالتها العامة بالغة.

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