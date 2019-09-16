فاتن حمامة وعادل امام.. صداقة شخصية وقطيعة فنية/ فيديو

رداً على تشكيك ترامب وزبانيته.. جماعة الحوثي تكشف نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية
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