الجيش الإسرائيلي يعترف صباح اليوم باسقاط طائرة مسيرة تابعة له في قطاع غزة، وحركة حماس تعلن الاستيلاء عليها
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الابحاث الطبية تثبت صحة المثل الشعبي:”الطول هيبة والقصر خيبة”

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