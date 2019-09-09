القبض على 4 أشخاص بقضايا سرقة انتحل بعضهم هوية رجال الامن

القت إدارة البحث الجنائي القبض على 4 أشخاص من خلال تعاملها مع عدد من قضايا السرقات في مناطق مختلفة من المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن العاملين في إدارة البحث الجنائي ومن خلال شعبها وأقسامها المنتشرة في كافة محافظات المملكة، قد تعاملوا خلال الأيام الماضية مع ثلاث قضايا سرقات، اثنتان في العاصمة وواحدة في محافظة البلقاء، القوا القبض خلالها على أربعة أشخاص تورطوا فيها، كما ضبط بحوزة أحدهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وأضاف أن أولى تلك القضايا كانت بعد بلاغ ورد للعاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة عن تعرض منزل أحد الأشخاص في منطقة المهاجرين وسط العاصمة لسرقة محتوياته من مصاغات ذهبية ومبالغ مالية، ومن خلال التحقيقات وقع الاشتباه على شخص من ذوي الأسبقيات حيث جرى تحديد مكان تواجده داخل منزله في منطقة جبل الحسين وسط العاصمة وجرت مداهمته والقي القبض عليه وبحوزته كامل المسروقات وكمية متفرقة من المواد المخدرة.

اما القضية الثانية فقد تلخصت تفاصيلها بقيام مجهول بسرقة إحدى المركبات وحرقها في منطقة البيادر جنوب العاصمة، حيث كشفت التحقيقات تورط أحد الأشخاص بسرقة المركبة وحرقها وألقي القبض عليه، كما تبين تورط ثلاثة أشخاص آخرين معه لا زال البحث جارياً عنهم لإلقاء القبض عليهم.

أما القضية الثالثة، فألقي القبض خلالها على شخصين من ذوي الأسبقيات، أحدهما مسجل بحقه طلبان بعد أن ارتكبا 6 سرقات لوافدين من جنسيات عربية مختلفة وبنفس الأسلوب الجرمي من خلال اعتراضهم في الشارع العام والتعريف بأنفسهم على أنهم من رجال الأمن وتفتيشهم وأخذ ما بحوزتهم من مبالغ مالية، كما تمت استعادة جزء من تلك المبالغ المسروقة.