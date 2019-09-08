المطرب المصري حكيم يشعل أزمة حادة في نقابة الموسيقيين

أحدث المطرب الشعبي المصري، حكيم، أزمة حادة بداخل نقابة الموسيقيين المصريين، وذلك بعدما فاجأ معجبيه أمس السبت، بنشره فيديو له من داخل المستشفى، بعد أنباء تعرضه لحادث سير.

وقال حكيم ، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” الذي طمأن من خلاله جمهوره ومحبيه : “الحمد لله على كل حال.. قدر الله وماشاء فعل.. على فكرة ماكونتش أعرف إنكم بتحبوني أوي كده”.

وتابع المطرب الشعبي: “بحبكم أوي والله”، مؤكدا أن حالته الصحية بخير، وأن السائق الخاص تعرض لإصابات، ويتلقى العلاج.

وكانت قد تضاربت تصريحات المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، طارق مرتضى، مع تصريحات حكيم بشأن تعرض الأخير لحادث سير، وهو ما سبب الأزمة الحادة بداخل أروقتها،

وفي المقابل، أكدت نقابة الموسيقيين، اليوم الأحد، أنها لم تصدر أي بيان رسمي بشأن حادث الفنان حكيم.

وأضاف مدير مكتبها الإعلامي، أن الأخبار التي تناقلتها وكالات الأخبار من خلال الإعلامي طارق مرتضي كانت من خلال صفحته علي موقع “فيسبوك”.

كما أكد على أنه ليس مخولا للنقابة أن تصدر تصريحات بشأن الحوادث المرورية للفنانين.

وكان متحدث النقابة، طارق مرتضى، نفى صحة تعرض الفنان حكيم لحادث سير فجر امس السبت، على طريق السويس ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أن كل ما نشر عن تعرض المطرب حكيم لحادث سير عار تماما من الصحة، وأن ما حدث هو أنه أثناء قيادة حكيم لسيارته على طريق السويس، وقع حادث سير لإحدى السيارات التي كانت تسير بجواره وظن البعض أن حكيم هو من تعرض للحادث، مؤكدا أن حكيم بخير وبصحة جيدة.