الأمن العام يضبط شخصاً قيد ابنه بالجنازير داخل منزله في الزرقاء

صرح الناطق الإعلامي باسم الأمن العام ان الأجهزة الامنية قد ضبطت شخصا بعد قيامه بتكبيل ابنه البالغ من العمر 13 عاماً وربطه بواسطة جنزير داخل منزله في مدينة الزرقاء.

وأضاف الناطق الإعلامي في بيان اليوم الأحد،ان بلاغاً ورد لقسم حماية الأسرة في محافظة الزرقاء حول قيام شخص بتكبيل ابنه وربطه بواسطة جنزير داخل منزله في مدينة الزرقاء، حيث تم التحرك للمكان برفقة مجموعات الأمن الوقائي ومديرية الشرطة للتأكد من المعلومة.

واضاف انه فور الوصول للمكان عثر على الفتى وكان مقيدا بواسطة جنازير في منطقة القدمين وجرى تحويله ووالده لقسم حماية الاسرة لمباشرة التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الفتى وضمان عدم تعرضه للأذى مستقبلا.

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