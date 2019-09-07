 طائرة مسيرة تتوغل من غزة بالأجواء الإسرائيلية وتقصف مركبة عسكرية



اعلن مصدر عسكري إسرائيلي ان طائرة صغيرة مسيرة “درون” توغلت ظهر اليوم السبت من المنطقة الجنوبية لقطاع غزة الى الأجواء الإسرائيلية، ثم قذفت عبوة ناسفة في الجانب الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي.

وقال المصدر ان المدفعية الإسرائيلية في المكان قصفت نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس في الجانب الفلسطيني دون الإبلاغ عن إصابات في أي من الجانبين، باستثناء ما كشف عنه مصدر عسكري إسرائيلي من اضرار طفيفة لمركبة عسكرية اسرائيلية.

وكان الفلسطينيون قد اطلقوا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة خمسة صواريخ باتجاه الاراضي الاسرائيلية، انفجر احدها بالقرب من مدينة سديروت محدثا حريقا محدودا دون اصابات بشرية.

وردت اسرائيل بعد ذلك بوقت قصير بقصف عدة مواقع لحماس في قطاع غزة، علما بأن احتجاجات الفلسطينيين بمحاذاة السياج الحدودي بين اسرائيل وقطاع غزة، الجمعة، اسفرت عن سقوط شهيدين بنيران اسرائيلية واصابة العشرات غيرهما.