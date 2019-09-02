استشهاد قائد شرطة تونسي و3 ارهابيين في عملية تبادل إطلاق النار بمنطقة حدودية

القاهرة – سبوتنيك

استشهد رئيس مركز الحرس الوطني التونسي، و3 مسلحين، خلال تبادل لإطلاق النار، بمنطقة حيدرة بولاية القصرين التونسية الحدودية مع الجزائر.

وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية: “استشهد صباح اليوم الاثنين رئيس مركز الحرس الوطني بحيدرة الحدودية خلال عملية تبادل إطلاق النار التي شهدتها منطقة جبلية في المعتمدية”.

وأضافت الإذاعة: “تمكنت وحدات الحرس خلال العملية من القضاء على ثلاثة إرهابيين حاولوا التسلل من جبال الكاف نحو جبال القصرين”.

ولفتت الإذاعة إلى أن “وحدات الحرس نفذت كمينا لهذه العناصر الإرهابية؛ لمنعها من الوصول إلى جبال القصرين والعملية الأمنية متواصلة”.

يشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع، اليوم الاثنين، بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة بمنطقة حيدرة بولاية القصرين الحدودية مع الجزائر.