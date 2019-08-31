مقتل مطلوبين أحدهما محكوم بالإعدام في اشتباك مع قوة أمنية بمنطقة الراشدية

عمان 31 اب(بترا) – أعلن مصدر أمني مساء امس الجمعة أنّ قوّة أمنيّة نفذت مداهمة في منطقة الراشدية لإلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وأرباب السوابق الجرميّة، بحقّ أحدهما حكم غيابيّ بالإعدام، والآخر مسجّل بحقّه العديد من القيود الجرميّة والقضايا الجنائيّة .

وأوضح المصدر أنّ المطلوبين رفضا الاستجابة إلى نداءات القوّة الأمنيّة بتسليم نفسيهما مع بدء المداهمة، وباشرا على الفور، برفقة أشخاص آخرين، بالمقاومة وإطلاق النار باتجاه القوّة، الأمر الذي اضطرّها للتعامل مع الموقف .

ولفت المصدر إلى أنّ القوة الأمنية اتّبعت قواعد الاشتباك، ما أسفر عن اصابة المطلوبين، إلى جانب شخصين آخرين كانا يطلقان النار برفقتهما، ولدى الكشف عليهم جميعاً تبيّن أنّ المطلوبين الاثنين فارقا الحياة.

يذكر ان احدهما كان قد صدر بحقه حكم غيابي بالاعدام على اثر استشهاد احد ضباط صف ادارة مكافحة المخدرات في عام 2015 .