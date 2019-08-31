لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص..اشهار المنتدى الاقتصادي الأردني



عمان 31 اب (بترا)- أُعلن رسميّاً عن اكتمال تسجيل المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ وذلك بعد حصوله على كافة الموافقات القانونية والإدارية، حيث تتمثل الاهداف الرئيسيّة للمنتدى بتحفيز اقتصاد مرن معرفيّ مُتنامي وبيئة استثماريّة واعدة وتشاركيّة فاعلة، نحو أردن أقوى، كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتغذية الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل الوصول الى سياسات مُحفزة للنمو الاقتصادي، ورصد التطورات الماليّة والنقديّة في الاقتصاد الأردنيّ.

وسيعمل المنتدى على تقديم كافة المقترحات والسيناريوهات والحلول الى راسم السياسة الاقتصادية في المملكة بالشكل الذي يخدم تحفيز النمو الاقتصادي ودعم تفعيل البيئة الإبداعية والريادية والاستثمارية لمواكبة الاقتصادات العالمية وإصلاح أي اختلالات على الصعيدين الاقتصادي والمالي للأردن.

كما سيعمل على استشراف التحولات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمعرفية العالمية وترجمتها لواقعنا و دعم تنفيذها بالانسجام مع السياسات الاقتصادية.

ويقوم المنتدى أيضا برصد وقياس مدى تقدم الحكومة تجاه تنفيذ اهداف التنمية المستدامة العالمية، بالإضافة الى تعزيز أطر الحوار والنقاش على اعلى المستويات، حيث سيكون بمثابة خزان فكري لمناقشة كافة التصورات والمستجدات الاقتصادية. وانتخبت الهيئة التأسيسية “عددها سبعة عشر عضوا” في اجتماعها الأول الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي الدكتور خير أبوصعيليك رئيسا للمنتدى.

ويضم المنتدى في عضويته: العين عيسى مراد، مازن الحمود، سلامة الدرعاوي، العين زياد الحمصي، النائب عبدالمنعم العودات، الدكتور خالد الوزني، احمد الهناندة، الدكتور سامر المفلح، الدكتور نائل الحسامي، الدكتور ماهر المحروق، الدكتورة ميرفت المهيرات، فايق حجازين، وائل البياري، ملاك العقيلي، باسل مرجي، ومحمد علي القريوتي.

وقال الدكتور أبو صعيليك، أن هذا المنتدى سيشكل نواة رقابيّة نوعية متخصصة جديدة، بحيث يتابع كافة القرارات التي تصدر عن الحكومة وتخص الشأن الاقتصادي والمالي، بالإضافة لتقديم المقترحات والحلول للوصول الى نمو اقتصادي حقيقي و مستدام ينعكس ايجابا على المواطن ويسهم في تحسين دخله والتخفيف من الفقر و البطالة .

وأشار الى أن الهيئة التأسيسية للمنتدى تضم كوكبة من الشخصيات الفاعلة في الشأن الاقتصادي بشكل ملحوظ، مؤكدا ان الهيئة التأسيسية ستعمل بكل جهدها للوصول الى أهداف المنتدى.

واكد الدكتور ابوصعيليك ان المنتدى سيتيح الفرصة أمام الشركات والأفراد للانتساب للمنتدى وذلك ضمن أسس سيتم الإعلان عنها في الفترة القليلة المقبلة.

وأعلن ان المنتدى سيقوم بوضع خطة تنفيذية تشمل نشاطات مختلفة منها إعداد الدراسات الاقتصادية المتخصصة وعقد الندوات ومراجعة الاداء الاقتصادي ورفع التوصيات.

كما واشار ابو صعيليك ان الهيئة الادارية للمنتدى ستعلن عن مجلس الامناء خلال فترة وجيزة.

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