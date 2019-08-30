بعد توقفه 3 أشهر.. استئناف تصوير «فلانتينو» لـ عادل إمام الأحد المقبل

بعد توقف دام ثلاثة أشهر يستأنف الزعيم عادل إمام تصوير مشاهده فى مسلسله “فلانتينو”، الأحد المقبل.

ومن المقرر أن ينافس به الزعيم فى السباق الرمضانى المقبل لعام 2020، حيث انتهت أسرة المسلسل من تصوير 40% من أحداث العمل.

ويجسد الزعيم شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد “فلانتينو”، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل “فلانتينو” بطولة داليا البحيرى ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتى وسليمان عيد وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.