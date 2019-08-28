التكنولوجيا تطرد لصاً من منزل اسرة المانية تقضي عطلة في المغرب

فشل اردوغان في اقناع بوتين بالضغط على الجيش السوري لوقف ملاحقته لعصابات الارهاب بريف حماة ومحافظة ادلب
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