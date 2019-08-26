ديانا كرزون تستعد لأطلاق اغنية جديدة بعنوان «هيدا الحكي»

تستعد المطربة الاردنية ديانا كرزون، لإطلاق عمل غنائي جديد بعنوان “هيدا الحكي” باللهجة اللبنانية، ليكون هذا العمل بداية لتعاون جديد يجمعها بالشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة.

وقامت ديانا كرزون بتسجيل العمل في استوديوهات عمر الصباغ في بيروت خلال الأيام الماضية ، على آن يتم إطلاق العمل “هيدا الحكي” مع بداية شهر سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من كافة الأمور الفنية بشكل نهائي.

وتعتبر الأغنية الجديدة “هيدا الحكي” من الأعمال الغنائية الشبابية المميزة ، وكانت الفنانة ديانا كرزون نشرت صورة لها وبرفقتها الملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ.

يذكر أن ديانا كرزون احتفلت مؤخرا بحصد المليون الأول لأخر أعمالها الغنائية “فرحتنا الليلة” على قناتها الرسمية على اليوتيوب.