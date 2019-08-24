اكتشاف جثة شاب غرق في سد الملك طلال بمحافظة جرش

صرح الناطق الإعلامي في الدفاع المدني المقدم إياد العمرو، إن فرق الإنقاذ والغطس في مديرية دفاع مدني جرش وبإسناد من بعض المديريات الميدانية تمكنت من العثور على الشاب الذي غرق في سد الملك طلال بمحافظة جرش بعد عمليات بحث مضنية استمرت لأكثر من 24 ساعة.

وأضاف أن الطبيعة الجغرافية الصعبة وارتفاع نسبة الطمي والشجيرات المتشابكة في الأسفل و محدودية الرؤية قد شكلت عائقا أمام عمليات البحث والتفتيش في قاع السد، حيث تم إخلاء الجثة إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي.

وأشار العمرو إلى أنه شارك بعمليات التمشيط منذ لحظة ورود البلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني يوم عصر أمس 30 غطاسا.