ابن سلمان يغلق حنفية الدعم عن سلطة عباس لحين الدخول في مباحثات مع ادارة ترامب حول صفقة القرن
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جرينتش+2 04:06
اكتشاف جثة شاب غرق في سد الملك طلال بمحافظة جرش

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