أجهزة الامن الإسرائيلية تعتقل 3 شبان بشبة تنفيذ عملية مستوطنة دوليف



لا زالت قوات الامن الإسرائيلية تبحث عن منفذي عملية التفجير بالقرب من رام الله صباح أمس التي أودت بحياةمجندة علاوة على إصابة شقيقها وابيها، فيما زعم رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ان أجهزة الامن باتت في مرحلة متقدمة من البحث.

وأوضح كوخافي خلال جولة ميدانية قام في المنطقة التي شهدت عملية التفجير، ان جهودا كبيرة تبذل في المجال الاستخباراتي، معربا عن رغبته في ان يتم القاء القبض على منفذي العملية بسرعة.

ومن ناحيتها قالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية |وفا” ان القوات الاسرائيلي قد اعتقلت، فجر اليوم السبت، شابين من قرية عين عريك وثالثا من قرية عين قينيا غرب رام الله.

وأفادت “وفا”، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الشابين ربحي ابو الصفا ومحمد نايف ابو الصفاـ من قرية عين عريك. وأضافت، أن الجيش الاسرائيلي اعتقل كذلك الطالب في جامعة بيرزيت إصرار معروف من منزله في قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، “كما داهم الجنود عددا من المحال التجارية في القرية واستولوا على تسجيلات الكاميرات”، وفقا لوكالة “وفا”.