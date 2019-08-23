القبض على لصين في مأدبا والعاصمة احدهما وافد عربي

القت إدارة البحث الجنائي القبض على شخص من جنسية عربية اشترك في سلب مبلغ مالي من أحد الأشخاص في محافظة مأدبا، وشخص سرق 12 منزلا في العاصمة .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن شخصا من جنسية عربية تقدم بتاريخ 2 آب الحالي بشكوى لقسم بحث جنائي محافظة مأدبا مُدعياً تعرضه للاعتداء والضرب من قبل مجهولين وسلب مبلغ 2500 دينار وثلاثة شيكات كانت بحوزته، حيث بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص والقبض عليهم . وأضاف ان التحقيقات قادت لتحديد هوية أحد المتورطين وهو من جنسية عربية وألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بالاعتداء وسلب المبلغ بالاشتراك مع آخرين لا زال البحث جارياً عنهم، والتحقيقات مستمرة.

وفي سياق متصل، قال الناطق الإعلامي إن عدة بلاغات وردت للعاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة أدعى أصحابها تعرض منازلهم ضمن اختصاص إقليم العاصمة للسرقة من قبل مجهول، ومن خلال التحقيقات وقع الاشتباه على أحد الأشخاص وألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة محتويات 12 منزلا في مناطق مختلفة من العاصمة، والتحقيقات ما تزال مستمرة.