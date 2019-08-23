البنتاغون يكشف تفاصيل مقتل حمزة بن لادن في عملية امريكية خاصة داخل افغانستان

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية،امس الخميس، عن تفاصيل مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة، بعد أن كان وزير الدفاع الأمريكي قد أكد مقتله في وقت سابق.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية، عن مصادر في البنتاغون قولها إن حمزة بن لادن قتل في عملية أمريكية خاصة داخل أفغانستان، على مقربة من الحدود مع باكستان.

وأوضحت المصادر أن “العملية الخاصة الأمريكية كانت جوّاً وبراً”، مشيرة إلى أنها كانت تستهدف قادة في تنظيم القاعدة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد، أمس الأربعاء، مقتل حمزة بن لادن، دون أن يكشف عن تفاصيل.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، في 1 أغسطس الجاري، مقتل نجل بن لادن، في عملية استخبارية أمريكية.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية حمزة “بالزعيم الناشئ في القاعدة”، وقالت إنه هدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان بن لادن.

وأصدرت الذراع الإعلامية لـ”القاعدة”، في عام 2018، آخر بيان علني معروف من حمزة، وهدد فيه السعودية، ودعا أهالي شبه الجزيرة العربية إلى الثورة.

ويُعتقد أن حمزة وُلد في 1989، وظهر برفقة والده في مقاطع فيديو دعائية لـ”القاعدة”.