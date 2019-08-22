ضبط 750 شخصا و 895 سلاحا خلال الحملة الامنية على مطلقي العيارات النارية

أعلنت مديرية الأمن العام في بيان اليوم الخميس أن جميع وحداتها الشرطية المعنية بتنفيذ الحملة الأمنية الخاصة بظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة والتي بدأت بتاريخ 27 حزيران، اسفرت عن ضبط 750 شخصا و895 سلاحا.

واوضح البيان ان الحملة تمكنت خلال الأسبوع الثامن من إلقاء القبض على 71 شخصاً في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم 75 سلاحاً نارياً ومن ضمنهم حدث واحد وثلاثة أشخاص من جنسيات عربية واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة، ليكون حصيلة الحملة الامنية منذ بدايتها القاء القبض على 750 شخصا ضبط بحوزتهم 895 سلاحا ناريا .

وأكدت مديرية الامن العام استمرار الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسلحة لإطلاق النار، مجددة شكرها لجميع المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح.

ودعت المواطنين إلى المساهمة بهذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.