جيش الإحتلال يعلن استهداف مواقع لحركة حماس ردا على اطلاق قذائف من غزة

قامت الطائرة الحربية الإسرائيلية ليلة امس الخميس للمرة الثانية باستهداف عدد من المواقع التابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة،

وزعم العدو ان هذا الهجوم قد جاء ردا على قذيفة صاروخية انطلقت الليلة الماضية من غزة وسقطت بمنطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي شاعر هنيغف، ولم يتم التبليغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات، ولم يتم تشغيل صافرات الإنذار لدى اطلاق القذيفة.

وكان الجيش الإسرائيلي اعلن بوقت سابق الليلة ان طائراته قامت باستهداف موقع مراقبة بحري لحركة حماس شمال قطاع غزة، وان الهجوم نفذ ردا على قذيفة أطلقت من غزة بوقت سابق من يوم الأربعاء، على مناطق في جنوب اسرائيل.

وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه انه “سيستمر بالعمل ضد أي محاولة للمساس بمواطني ويعتبر حماس المسؤولة الرئيسية عن كل ما يجري في قطاع غزة”

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بوقت سابق من مساء الاربعاء، انه “تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط”.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، انه دوت صافرات الإنذار، مساء الأربعاء، في منطقة ناحل عوز قرب المجلس الاقليمي “شاعر هنغيف” الواقعة في محيط قطاع غزة.

ولم تعلن أي حركة في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة حتى اللحظة.