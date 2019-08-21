إطلاق قذيفة صاروخية مساء اليوم من غزة باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه منطقة مفتوحة في الأراضي الإسرائيلية.

القاهرة – سبوتنيك. قال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الأربعاء “قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن “دوي انفجارين على الأقل سُمعا في منطقة مفتوحة في مستوطنة شعار هنيغف المحاذية للقطاع”.

وفي وقت سابق، كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، تساحي هنغابي، عن خطط إسرائيلية لمهاجمة حماس في قطاع غزة.

وذكر هنغابي، للإذاعة الإسرائيلية أن “الجيش جاهز وعلى استعداد لعملية عسكرية إذا لزم الأمر، وأن “الكابينت” وافق على خطط لمهاجمة حماس”.

ونقل الإعلامي الإسرائيلي بالقناة “20” العبرية أمير أفيغاي، مساء أمس الثلاثاء، عن تغريدة للوزير هنغابي، أن “الجيش الإسرائيلي تجهز وبات مستعدا، وأن الكابينيت أعد خططا لمهاجمة حماس ووافق عليها.

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي، بعد تهديدات مماثلة من المسؤولين الإسرائيليين، بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، إذا استمر التوتر في القطاع. وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، من أوكرانيا، بإمكانية شن عملية عسكرية قاتلة ضد قطاع غزة إذا لزم الأمر.

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