طائرات الاحتلال تشن غارتين على قطاع غزة الليلة الماضية وحركة حماس تعتبرهما رسالة تصعيد وعدوان
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جرينتش+2 01:42
بعد الهجوم بـ 10 طائرات.. الحوثيون يناشدون الشركات والمدنيين في السعودية الابتعاد عن المواقع الحيوية

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