طائرات الاحتلال تشن غارتين على قطاع غزة الليلة الماضية وحركة حماس تعتبرهما رسالة تصعيد وعدوان
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جرينتش+2 01:42
الاردن الى اين؟.. إجمالي الدين العام يرتفع مليار دينار في 8 أشهر

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