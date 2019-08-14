وفاتان وثلاث اصابات بحادث تصادم على طريق اتوستراد عمان الزرقاء



توفي شخصان واصيب ثلاثة آخرون باصابات بالغة على طريق اتوستراد عمان الزرقاء بعد جسر ماركا بإتجاه الزرقاء مساء امس الثلاثاء، حسب معلومات أولية من إدارة السير في مديرية الأمن العام.

وقالت إدارة السير في بيان اصدرته إن الوفاتين والإصابات نتجت عن حادث تصادم وقع ما بين مركبتين احدهما مركبة انشائية كانت متوقفة على يمين الطريق (جرافة) والاخرى مركبة خصوصية بداخلها خمسة اشخاص.

وذكرت في البيان أن مجموعات الدفاع المدني قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى اقرب مستشفى، فيما تم تشكيل لجنة من شعبة التحقيق المروري للوقوف على اسباب الحادث المروري.

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