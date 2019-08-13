“يديعوت أحرونوت” : المجندون بالجيش الاسرائيلي يعانون صدمات نفسية ويهربون من الوحدات المحيطة بغلاف غزة

الناصرة – قدس برس

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، امس الاثنين، إن الشبان الذين تجندوا حديثاً، ويسكنون مستوطنات الاحتلال قرب غزة، يعانون من صدمات نفسية.

وبينت الصحيفة، أن هؤلاء الشبان ولدوا في ٢٠٠١م، وهو العام الذي بدء فيه إطلاق صواريخ “القسام” من قطاع غزة، إذ يعانون منذ ١٨ عامًا، من جولات تصعيد متتالية مع المقاومة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن جيش الاحتلال أصبح قلقاً من هذه الظاهرة، حيث أجرى رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، جلسة طارئة لمناقشة هذا الوضع.

وأكدت أن هذه الصدمات النفسية أثرت على المتجندين حديثاً من “غلاف غزة”، حيث انسحب بعضم من الوحدات القتالية، وكذلك عجز البعض الآخر، عن التصرف بشكل صحيح خلال فترة التجنيد.

وبحسب “يديعوت أحرونوت” فإن مجالس مستوطنات غلاف غزة، قررت البدء بعمل خطة للتعامل مع هذه الظاهرة المقلقة، من خلال تجنيد خبراء بالخدمة الاجتماعية والنفسية، لفحص سبل معالجة الصدمات النفسية للمتجندين.

وخلال السنوات الماضية أطلقت المقاومة الفلسطينية، آلاف القذائف الصاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة والمدن المحتلة عام 1948، ردًا على عدوان الاحتلال المستمر.