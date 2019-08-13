مقتل شاب وإصابة آخر بمشاجرة جماعية في لواء ذيبان بمحافظة مأدبا

عمان 12 آب (بترا)- قتل شاب عشريني وأصيب آخر مساء اامس الاثنين اثر طعنهما من قبل شخص خلال مشاجرة نشبت في لواء ذيبان في محافظة مأدبا بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، إن مشاجرة وقعت بين عدة اشخاص في منطقة ذيبان نتج عنها اصابة الشاب العشريني اثر تعرضه للطعن من قبل احد الاشخاص قبل ان يلوذ بالفرار، مبينا انه فارق الحياة متاثراً باصابته، ولا تزال التحقيقات جارية في الحادثة.

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