تضارب الانباء حول الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق خلال 48 ساعة

القاهرة – سبوتنيك.

أعلنت مصادر إيرانية مطلعة أنه سيتم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” المحتجزة في جبل طارق، خلال 48 ساعة.

فقد نقل التلفزيون الإيراني عن المصادر إنه “في أعقاب الجهود القانونية والدبلوماسية، سيتم الإفراج عن ناقلة النفط غريس 1 التي احتجزتها القوات البريطانية بشكل غير قانوني في مضيق جبل طارق خلال الـ48 ساعة القادمة”.

من جهتها، قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات بشأن ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” مسألة تخص سلطات جبل طارق.

ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية القول إن “التحقيقات الجارية بشأن غريس 1 مسألة تخص حكومة جبل طارق… ونظرا لاستمرار التحقيق فلا يسعنا الإدلاء بأي تصريح آخر”.

وكانت وكالة “فارس” الإيرانية قد ذكرت، في وقت سابق، إن السفينة الإيرانية المحتجزة لدى جبل طارق سيتم الإفراج عنها مساء اليوم.

وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر في جبل طارق، أنه سيتم الإفراج عن الناقلة المحتجزة منذ 5 أسابيع “غريس 1” مساء اليوم. في حين نفى مصدر في حكومة جبل طارق التقارير الإيرانية التي تحدثت عن الإفراج عن الناقلة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في حكومة جبل طارق أن التقارير الإيرانية غير صحيحة.

وكانت سلطات جبل طارق قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لنزع فتيل التوتر مع إيران منذ احتجاز الناقلة “غريس1”.

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