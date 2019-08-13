تضارب الانباء حول الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق خلال 48 ساعة

مراسل "سبوتنيك" الروسية: قوة من الجيش السوري بقيادة "النمر" تصل مشارف خان شيخون الاستراتيجية جنوب إدلب
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جرينتش+2 11:48
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