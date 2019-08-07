قصة قصيرة ..” كم هو الموت تافه وسخيفة هي الحياة !!

بدا له لحظتها أن كل الأشياء من حوله تنتظر شيئا ما .. أشجار الصفصاف .. ربوة المقبرة المكسوة بالأزهار وأعشاب البقوليات .. أعمدة الهاتف الخشبية المنتصبة في أمرها العسكري .. أسراب العصافير الغافية على أسلاك الكهرباء .. الكلب الأسود القابع على عتبة الطاحونة.. قطيع الخرفان التي تتلهى طول النهار بالنظر في الفراغ على حاشية الطريق .. الدلو المترهل المنسي في حافة البئر.. إلخ

كل شيء يبدو وكأنه ينتظر شيئا ما ..

أما هو فقد كان ينتظر من يقله إلى وجهته المألوفة كل يوم .. لقد ألف هذا الانتظار الممل عند الغروب .. رحلته المكوكية صيفا وشتاء .. تمر السيارات والشاحنات القليلة بطيئة تنوء بأثقالها وتجهد محركاتها لتتغلب على هذه العقبة الكأداء مما لا يجعل أحدا من السائقين يعبأ بوقوفه أو يهتم بإبهام الأوتوستوب التي يرفعها من حين لآخر…

هاهي سيارة بيضاء تلوح في المنحدر .. شرع يلوح لها من بعيد .. ليس يدري إن كان هو من لوح لها بإبهام الأوتوستوب أم يده التي دأبت على ذلك لسنوات عديدة من عمره ولوحت من تلقاء نفسها لذات الأمر..

طفقت السيارة تتباطأ في توأدة وكان هو مع تباطؤها وتقدمها نحوه يشعر بانفراج وغبطة طفيفة .. نفس الإحساس الذي كان ينتابه كلما من عليه الوقت والحظ بسائق يحن لحال انتظاره الطويل والممل في ذلك الخلاء الموحش والغامض من الكون .

أخيرا جنحت السيارة إلى جانب الطريق وتوقفت عند قدميه .. كانت على شكل مقطورة طويلة بيضاء نقشت على جميع صفائحها عبارة ” نقل الموتى” وعلى الواقية الزجاجية الخلفية “كل نفس ذائقة الموت”

أنزل السائق العجوز النافذة الجانبية وقال له :

ـــ مرحبا .. اطلع.

فتح الباب وجلس .. انطلقت السيارة .. ساد بينهما صمت قصير ملغز ممهور برائحة المآتم .. كان من المتوقع أن يحدثه العجوز عن أسطورة الموت وعن لائحة لا محدودة من الموتى الذين رافقوه في نعوشهم إلى مثواهم الأخير وعن أسباب موتهم المختلفة .. كثير منهم قضوا لأسباب عبثية كحادثة سير طارئة أو لدغة عقرب أو نوبة قلبية … تنهد العجوز وضرب بكفه على المقود بحسرة ونفث زفرة حارة هامسا : ما أتفه الحياة وما أسخفها !! أن يأتي الإنسان إلى هذا العالم .. يكبر فيه يوما بعد يوم .. يقضي عمره حالما .. ملاحقا مثل فراشة ما لا يلاحق وفي نهاية المشهد تنهي حلمه فجأة لدغة عقرب تافهة أو سيارة طائشة .. أليس كذلك يا ولدي ..؟

في المساء شاع في القرية خبر انقلاب سيارة لنقل الموتى في إحدى المنحدرات قضى بسببها سائقها العجوز فيما نقل راكب آخر إلى قسم الإنعاش..

فاس أغسطس 2019

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